In der Kirche Himberg fanden auch Pop-Songs Raum

„Oh Happy Day“ lautete der Titel eines Auftritts des Chores „Village Voices Rauchenwarth“ am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche. „Wir wollten schon immer in einer Kirche singen“, erklärte Chorleiterin Andrea Wiesinger. Neben Gospels und kirchlichen Liedern standen auch Pop-Klassiker wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen oder der Musical-Hit „You’ll never walk alone“ auf dem Programm.

Mit der Chormusik ist das so eine Sache: Es gibt Singgemeinschaften, die Lieder einfach gemeinsam singen. Dazu gehören die „Village Voices Rauchenwarth“ nicht. Der gut 30-köpfige Chor versteht es, in seinen Arrangements mit den unterschiedlichen Stimmlagen und Effekten des Kanon-Gesangs zu spielen. Das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche bedankte sich mit tosendem Applaus.

