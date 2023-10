Millionenschweres Geschenk zum 20. Geburtstag des CAT

Wer Geburtstag hat darf sich im Normalfall über Geschenke freuen. Bei Firmenjubiläen ist das allerdings nicht zwangsweise so. Wenn es dann doch ein Präsent - noch dazu ein millionenschweres - gibt, ist die Freude natürlich umso größer. Der City Airport Train (CAT) konnte bei der Feier anlässlich des 20-jährigen Bestandsjubiläums gestern Mittwochabend (11. Oktober) gute Neuigkeiten verkünden. So ist die Bestellung für drei neue Zuggarnituren draußen, sie sollen ab 2027 zum Einsatz kommen. Den Zuschlag bekam der Schweizer Hersteller Stadler, der sein Doppelstock-Modell „Kiss“ ausliefern wird.

Bei den Investitionskosten hüllt sich der CAT allerdings in Schweigen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass man eine höhere zweistellige Millionensumme in die Hand nehmen muss. Immerhin haben ÖBB und Stadler erst im Juli bekannt gegeben, dass die Bundesbahn für rund 600 Millionen Euro insgesamt 35 „Kiss“-Doppelstockzüge für den Fern- und Nahverkehr kauft. Das entspricht etwa 17 Millionen Euro pro Garnitur. Beim City Airport Train heißt es allerdings nur, dass die Anschaffung teils aus Eigenmittel und teils durch Fremdkapital gestemmt werden wird.

Die CAT-Geschäftsführer Christoph Korherr (l.) und Michael Forstner (r.) mit Flughafenchef Julian Jäger, Moderatorin Kathrin Hanzl und ÖBB-Personenverkehrsvorstand Heinz Freunschlag bei der Geburstagsfeier mit Partnern und Personal. Foto: Martin Dichler

Bei der Fremdfinanzierung dürfte es sich um Zuzahlungen der Eigentümer handeln. Der City Airport Train ist ein Joint-Venture von Flughafen Wien AG und ÖBB, wobei der Airport mit 50,1 Prozent die Anteilsmehrheit hält. Laut den Geschäftsführern Christoph Korherr und Michael Forstner sowie Flughafenchef Julian Jäger und ÖBB-Personenverkehrsvorstand Heinz Freunschlag ist der CAT „eine Erfolgsgeschichte“. Die letzte bekanntgegebene Jahresbilanz aus dem Jahr 2018 weist einen Vorsteuergewinn von 3,3 Millionen Euro.

Gegründet wurde die heutige Betreiberfirma „City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H“ im Februar 2002, der erste CAT-Expresszug verkehrte schließlich mit 14. Dezember 2003. Auf den Tag genau 20 Jahre später wird der City Airport Train übrigens am Donnerstag, 14. Dezember seinen Geburtstag mit den Passagieren am CAT-Terminal in Wien-Mitte feiern. Seit dem Start wurden mehr als 20 Millionen Reisende befördert, aktuell nutzen rund 4.000 Passagiere täglich die Direktverbindung.

Michael Forstner und Christoph Korherr sehen den CAT auf der Überholspur. Foto: Martin Dichler

„Es ist uns nach der Coronapandemie gelungen, sehr rasch wieder das Vertrauen der Kunden zu gewinnen“, sagte Geschäftsführer Michael Forstner bei der gestrigen Feier mit Partner und Personal. Zwischen März 2020 und März 2022 war der Betrieb sogar eingestellt. Inzwischen steigen die Passagierzahlen dank der starken Nachfrage im Luftverkehr wieder an, weshalb man auch die Bestellung der neuen „Kiss“-Doppelstockzüge erfolgte.

In etwas mehr als drei Jahren werden demnach die fünfteiligen Garnituren mit bis zu 200 km/h die 16-minütige Strecke von Wien-Mitte zum Flughafen zurücklegen. Die neuen Stadler-Züge bieten 300 breite 1.-Klasse-Sitze, extra breite Gänge, viel Platz für das Gepäck und ein neues Fahrgastinformationssystem.