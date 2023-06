Maria Lanzendorf: Dreimal die 10 für ein sauberes Dorf

Sie waren, ausgerüstet mit Greifer, Handschuhen, Warnweste und Müllsack, am Samstagvormittag wieder unterwegs. 10 Mitglieder des Vereins „1piece each Lanzendorf/Maria Lanzendorf“ säuberten am 10. Juni zwischen 9 und 11 Uhr das Gebiet Bahnzeile (ab Bahnhof) über die Wiener Straße bis zum Kreisverkehr/Industriegebiet von achtlos weggeworfenem Müll. Das Resultat: drei gefüllte Müllsäcke (rund 150 Liter), viele Getränkedosen, einige Glasflaschen, eine Kartonschachtel, ein größeres Metallteil und … ein 10-Euro-Schein.

„Es ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Ich habe aber den subjektiven Eindruck gewonnen, dass im Vergleich zu früher hier durchgeführten Sammelaktionen etwas weniger Müll rumliegt. Das betrifft vorab Getränkedosen und Glasflaschen. Nach wie vor aber ein großes Problem sind die Tschickstummel“, zog Vereinsobmann Manfred Leißer nach der Aktion sein Fazit.

In der Tat haben die Müllsammlerinnen und -sammler während der zwei Stunden dauernden Aktion hunderte Gift in die Umwelt abgebende Kippen gesammelt. „Eine Sisyphus-Arbeit. Aber wir machen weiter“, verspricht Leißer. Dafür gibt es – zumindest virtuell – zehn Punkte für die zehn am 10. Juni unterwegs gewesenen Müllsammlerinnen. Unrühmlicher und grauslicher Höhepunkt der Aktion: ein mit menschlichen Exkrementen gefüllter Joghurtbecher. „Mit Urin gefüllte Pet-Flaschen kennen wir mittlerweile schon, aber das ist ein neuer Negativ-Höhepunkt“, so Leißer.

Eine nächste „Planquadrat“-Aktion des Vereins wird noch im Sommer das Gebiet rund um den Billa Maria Lanzendorf und die Hauptstraße im Bereich des Friedhofs betreffen. „Es gibt sowohl in Lanzendorf wie in Maria Lanzendorf mehrere Müll-Hotspots. Einige, darunter die Umgebung von Bus-Wartehäuschen, geben mir aber Rätsel auf, wären doch dort in der Regel Abfalleimer in genügender Menge vorhanden“, sagt Leißer.