Gemeinde Himberg erhält Zertifikat für sanierten Turnsaal

Seit gut einem Jahr wird der generalsanierte Turnsaal der Himberger Volks- und Mittelschule von den Schülerinnen und Schülern genutzt. Zwischen Mai und September 2022 fanden die Umbauarbeiten statt. 1962 errichtet, entsprach er schließlich längt nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen in puncto Wärmesanierung und Energieeffizienz.

„Nun hat die Marktgemeinde Himberg ein Zertifikat des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erreicht, bei dem bestätigt wird, dass durch diese Sanierungsmaßnahmen des Turnsaals unser Klima um jährlich 37,75 Tonnen CO2 entlastet wird“, sagt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Das Ministerium danke dafür, einen nachhaltigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in Österreich zu leisten. Gleichzeitig wurde auch die Zusage einer Bundesförderung über rund 38.500 Euro erteilt.

Zeitgemäße Wärmedemmung

„Gerade so alte Gebäude sind große Energiefresser und müssen daher nachhaltig wärmetechnisch saniert werden“, weiß Wendl. Vor allem in Zeiten der Inflation sowie Energieknappheit, sei dies von besonderer Bedeutung. Daher wurde die komplette Außenhülle des Gebäudes thermisch saniert und eine energiesparende Fußbodenheizung installiert. Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt umweltfreundlichen Strom. „Durch diese Maßnahmen reduziert sich der Wärmebedarf enorm, sodass monatlich über 1.000 Euro Energiekosten eingespart werden“, so Wendl.

Die Kosten für den gesamten Umbau, wozu neben der thermischen Sanierung auch ein neuer Sanitärbereich sowie der neu gestaltete Innenbereich des Turnsaals zählen, beliefen sich auf etwa 950.000 Euro. Das Land Niederösterreich förderte die Bauarbeiten mit einem Zuschuss von 25 Prozent.