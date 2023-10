Schwechater Polizei servierte Kaffee vor dem Rathaus

Wenn Polizei und Bevölkerung miteinander in Kontakt treten, ist meist eine negative Situation der Grund. Das kann ein Unfall, ein Einbruch oder ein sonstiges Verbrechen sein. Um Barrieren und Vorteile abzubauen, hat die Polizei österreichweit im Rahmen der Initiative „Gemeinsam sicher“ die Aktion „Coffee with Cops“ gestartet. Seit Ende Juli werden diese Treffen in zwangloser und persönlicher Atmosphäre abgehalten, aufgrund der positiven Resonanz wurde in Niederösterreich diese Woche zu Schwerpunkttagen erklärt.

In Schwechat luden die Bediensteten des Polizeikommissariat Wiener Straße um die Kriminalbeamten Hannes Enz und Patricia Wichmann am Mittwochvormittag (4. Oktober) zu einer Tasse Kaffee vor dem Rathaus, heute Freitag wurde die Aktion durch die Flughafenpolizei am Airport wiederholt. Ziel war es sich mit den Bürgerinnen und Bürgern „auf Augenhöhe“ in Kontakt zu treten, um Probleme und Fragen zu erörtern, Hemmschwellen abzubauen oder Beziehungen aufbauen und vertiefen.

Auch Bürgermeister Karin Baier sowie die Stadträte Walter Schaffer (beide SPÖ) und Wolfgang Zistler (FPÖ) schauten beim Rathaus-Termin vorbei. Die Stadtchefin regte im Rahmen dessen auch an, künftige Treffen dieser Art an einem Nachmittag oder gar an Samstagen stattfinden zulassen. Zudem schlug sie den Hauptplatz als Standort vor, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Bei der Schwechater Polizei nahm man diesen Vorschlag wohlwollend zur Kenntnis.