Eigentlich wären laut Impfplan die Pädagogen als Nächstes an der Reihe gewesen. Doch die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca für Über-65-Jährige dürfte diesen Plan über den Haufen geworfen haben. Damit sind nun vorwiegend die Hochrisikopersonen und womöglich auch die Generation 65+ aufgerufen, sich impfen zu lassen. Das ist allerdings nur möglich, wenn man sich zuvor auf www.impfung.at angemeldet hat.

Dort kann dann eine Impfstraße in der näheren Umgebung auszuwählen – unter anderem im Multiversum in der Möhringgasse. In der Eventhalle wird vom Roten Kreuz Schwechat, unterstützt von den Kollegen aus Bruck, am Samstag die Impfung organisiert. Unterstützt werden sie von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat, die den Ordnerdienst übernehmen.

* Anmerkung: Geänderte Version, ursprünglich waren Freitag und Samstag als Impftage vorgesehen. Geimpft wird aber nun nur am Samstag.