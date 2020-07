Am Flughafen Wien werden die PCR-Tests auf das Coronavirus nun auch an Wochenenden angeboten. Damit soll der schrittweisen Zunahme des Passagierverkehrs Rechnung getragen werden, teilte der Airport am Mittwoch mit.

Konkret sind die Tests nun auch am Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr im Vienna Airport Health Center im Office Park 3 möglich. Von Montag bis Freitag werden sie täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr angeboten.

Weitere Informationen unter www.viennaairport.com/coronatest, Anmeldungen: coronatest@viennaairport.com oder Tel.: +43 1 7007-24906