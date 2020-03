Der Corona-Virus hat nun auch das Schwechater Rathaus erreicht. So wird gebeten, das Stadtamt nur in dringenden Fällen aufzusuchen. "Viele Anliegen können auch telefonisch bzw. per Mail erledigt werden", heißt es in einem auf der Gemeindehomepage veröffentlichten Schreiben.

Als Sicherheitsmaßnahme hat die Braustadt auch sämtliche gemeindeeigene Veranstaltungen gecancelt. Unter anderem ist das Musikantentreffen im Seniorenzentrum kommende Woche Mittwoch gestrichen oder auch "Roboter bauen mit LEGO" in der Stadtbücherei, das am 14. März geplant war. Ebenfalls betroffen sind Senioren-Ausflüge sowie das irische Musikevent "Spinning Wheel" am 17. März in der Felmayer-Scheune. Der Terminkalender werde zudem laufend aktualisiert.

Jazz-Session bis auf Weiteres abgesagt

Apropos Felmayer: Der für morgen Donnerstag, 12. März, geplante Jazz-Session mit irischem Schwerpunkt anlässlich des St. Patrick-Day am 17. März wurde ebenfalls abgesagt. Der musikalische Abend im Felmayer-Himmel wird auch bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Ob das Osterfest der Schwechater Kinderfreunde am 4. April stattfinden wird oder nicht, steht laut Verein noch nicht fest. Nachdem es sich um eine Outdoor-Veranstaltung handelt, liege hier die aktuelle Maximal-Teilnehmerzahl bei 500. Da es eine Anmeldung gibt, wisse man, dass nicht mehr als 500 Leute kommen.