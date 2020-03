Wie praktisch alle Gemeinden bietet auch Ebergassing in Zusammenarbeit mit dem Verein "Helfende Hände" einen Hilfsdienst für Senioren und bedürftige Menschen in der Gemeinde an und übernimmt für diese Einkäufe und Besorgungen aus der Apotheke. Anders als üblich ist, dass die Betroffenen ihre Rechnungen vorerst nicht bezahlen müssen. "Wir wollen den Leuten ersparen, dass sie sich erst Bargeld beim Bankomat oder in der Bank besorgen müssen", erklärt SP-Bürgermeister Roman Stachelberger.

Personen aus Ebergassing, Wienerherberg und Neupischelsdorf, die Einkaufsbestellungen unter der Hotline 0676/842964204 (Montag bis Samstag, 8 bis 11 Uhr) abgeben, bekommen die Waren samt Rechnung nach Hause geliefert. Gleichzeitig werden die Rechnungen im Gemeindeamt gelistet. "Wenn die Krise ausgestanden ist, bekommen die Betroffenen dann eine Sammelrechnung von der Gemeinde", so Stachelberger.