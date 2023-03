Renovierung des Schwechater Pfarrheims geht in zweite Phase

Das Gerüst weist unmissverständlich darauf hin: Am Gebäude links der Schwechater Pfarrkirche wird gearbeitet. Konkret hat damit die zweite Phase der Pfarrheim-Renovierung begonnen, wie Pfarrer Werner Pirkner auf NÖN-Anfrage erklärt. Die Gerüstkonstruktion wird das Bild am Hauptplatz nun bis zum Sommer mitprägen.

Saniert wird vom Schwechater Unternehmen Urani in diesem Fall das Dach und der Dachstuhl sowie von der Firma Zottmann die Steinvasen. „Das Dach dürfte laut Firma Urani über 200 Jahre alt sein und war im desolaten Zustand“, erklärt Josef Kluger, Leiter des Bauausschusses der Pfarre. Da auch der Dachstuhl überholt werden muss, hat man sich entschieden, gleich beides auf einmal zu machen. „Wir hoffen, dass wir danach wieder eine dichte Hülle für weitere 200 Jahre haben“, schmunzelt Kluger.

Nächster Schritt: Neu-Pflasterung im Innenhof

Mitgemacht wird auch gleich die Dämmung der obersten Geschoßdecke, was vor allem Einsparungen beim Energiebedarf bringen soll. Im Zuge der Sanierung wird zudem „ein neuer Archivraum im Dachboden errichtet“, berichtet Pfarrer Pirkner. Die Renovierung wird im Verlauf des Jahres noch seine Fortsetzung finden. „Wir hoffen, dass wir sobald das Gerüst weg ist mit der Pflasterung im Innenhof beginnen können“, erklärt Bauauschuss-Leiter Kluger. Zudem ist eine Teil-Überdachungen aus Glas angedacht.

In einer dritten – zukünftigen – Phase soll in ein bis zwei Jahren der erste Stock des Pfarrheims saniert werden. Gestartet wurde vor gut eineinhalb Jahren mit dem Pfarrbüro im Erdgeschoß, das in erster Linie barrierefrei gestaltet wurde.

