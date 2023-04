Gramatneusiedl: Startschuss für Sanierung der Marienthal-Siedlung

Sie sind neben noch erhaltenen Fabriksgebäuden die zentralen Zeitzeugen einer Zeit des Aufbruchs und des Niedergangs. Die ehemaligen Arbeiter-Wohnhäuser von Marienthal, jenem Fabriksareal, das dank der gleichnamigen Studie von Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld auf ewig in den Geschichtsbüchern verankert sein wird. Auch für Gramatneusiedl ist Marienthal und alles was damit zusammenhängt, eine „Visitenkarte“ und ein „zentraler Bestandteil der Ortsgeschichte“, wie Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) festhält.

Das war und ist noch der Grund, warum die Gemeinde die maroden Häuser mit insgesamt 100 Wohnungen in den 1980er-Jahren gekauft und anschließend umfassend saniert hat. Nun stehen wieder intensive Instandsetzungsarbeiten an. Konkret kämpft man mit zunehmender Feuchtigkeit in den Wohnungen, in einem ersten Schritt werden nun die Dächer und die Holzfenster ersetzt. „Bei der letzten Sanierung wurde nur der Dachstuhl saniert. Die Dachziegel wurden nur herunter genommen und danach wieder aufgelegt“, weiß Schwab um die dadurch bedingte Altersschwäche der Konstruktion.

Kein Holzfenster gleicht dem anderen

Wegen des Denkmalschutzes müssen auch die Holzfenster wieder aus dem gleichen Material entstehen. „Einige Mieter würden sich Kunststofffenster wünschen, das ist aber nicht möglich“, hält der Ortschef fest. Eine spezielle Herausforderung ist, dass die Arbeiter-Wohnhäuser während einer 20-jährige Zeitspanne zwischen 1860 und 1880 gebaut wurden - „aus diesem Grund gleicht aber auch kein Fenster dem anderen“, berichtet Schwab. An dem Ziel, die denkmalgeschützten Wohngebäude als solche auch künftig zu nutzen, hat sich bis heute nichts geändert.

Verwaltet werden die Gebäude zwar von der Genossenschaft „Neue Heimat“, die Kommune ist aber nach wie vor der Eigentümer. Als Partner geht man nun den zweiten großen Sanierungszyklus an, wobei die „Neue Heimat“ die operative Umsetzung inne hat. Ursprünglich war schon ein Baustart im Vorjahr geplant gewesen, die Abstimmungen mit dem Bundesdenkmalamt nahmen jedoch mehr Zeit in Anspruch. Seit einigen Wochen wird nun gearbeitet. Der Bürgermeister geht von Gesamtkosten im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich aus. Alleine der Fenstertausch kostet in etwa 1,5 Millionen Euro.

