Der Neujahrsempfang der ÖVP Lanzendorf stand ganz im Zeichen der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner. Rund 110 Gäste, darunter Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP, und der Landtagsabgeordnete Gerhard Schödinger folgten am Sonntag der Einladung ins Volkshaus. Obmann Michael Köhler betonte, dass die Partei die anstehende Wahl als Team und nicht als Ansammlung von Einzelpersonen in Angriff nehme. Bernhard Ebner seinerseits betonte die Wichtigkeit der Wahl für die Zukunft der Gemeinde. Lanzendorf brauche eine politische Veränderung, damit der Ort die Aufgaben der Zukunft meistern könne.

Das Ziel müsse sein, dass die politischen Kräfteverhältnisse in der Gemeinde verändert würden, sagte Michael Köhler. „Seit mehr als 50 Jahren gibt es in Lanzendorf eine SPÖ-Mehrheitsregierung. Es ist an der Zeit, dass unser Dorf endlich eine wirkliche Mehrparteien-Regierung bekommt.“ Das Ziel sei, dass die ÖVP die Anzahl Mandate von heute fünf, wobei ein Mandatar mittlerweile nicht mehr Mitglied der Partei ist, auf deren sieben steigern könne. Die Hoffnung auf den Zugewinn von Mandaten sei durchaus berechtigt, sagte Köhler gegenüber der NÖN. Auch weil eine gewisse Unzufriedenheit im Dort spürbar sei.

„Die ÖVP war bei den Nationalratswahlen im Herbst die stimmenstärkste Partei in Lanzendorf. Nun hoffen wir, dass dieser Trend auch auf Gemeindeebene anhält.“ Weil die FPÖ zur Gemeinderatswahl nicht antritt, dafür aber die Grünen eine Liste eingereicht haben, hofft man bei der ÖVP auf eine Wählerwanderung. „Wir erhoffen uns, dass ehemalige FPÖ-Wähler zur ÖVP wechseln und die SPÖ einige Stimmen an die Grünen verliert“, sagt Köhler.

Die Top-6 auf der 17 Namen umfassenden Liste der ÖVP Lanzendorf:

1 Michael Köhler

2 Anneliese Kerschbaumer

3 Georg Foidl

4 Claudia Kotasek

5 Michael Reisinger

6 Peter Preßlaber