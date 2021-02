„Diese Idee ist mir plötzlich durch den Kopf geschossen“, schildert Pfarr-Sekretärin Melanie Moser den Moment, als sie den „Stillen Faschingsumzug“ ins Leben rief. So sollen Faschingsfotos von Schwadorfern und Schwadorferinnen in den nächsten Tagen die Fenster des Pfarrzentrums zieren.

Jeder Bürger kann sich kostümieren, fotografieren und soll das Bild anschließend per E-Mail anpfarre.schwadorf@katholischekirche.at schicken oder das Foto in den Briefkasten im Pfarrzentrum schmeißen. Fotos von Faschingsumzügen der letzten Jahre sind natürlich auch sehr willkommen, denn der traditionelle Umzug in Schwadorf wird heuer Corona-bedingt ins Wasser fallen. „Das Pfarrzentrum hat viele Fenster und viele Spaziergänger gehen täglich am Gebäude vorbei“, hofft Moser, dass sie demnächst viel Post erhält.