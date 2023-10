Schwechat: Rote Pensionisten fordern erneut Hilfe gegen Teuerung

„Es ist traurig“, hielt Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits (SPÖ) fest. Gemeint war damit der Umstand, dass sich der SPÖ-nahe Pensionistenverband erneut zum Protest gezwungen sah. Bereits Anfang Juni hatte die Bezirksgruppe Schwechat am Hauptplatz für Maßnahmen gegen die Teuerung und eine Erhöhung der Pensionen demonstriert, am Donnerstag (12. Oktober) folgte nun die Wiederholung. Den Grund nannte Kucharowits auch gleich, denn: „Seither ist nichts passiert“, wetterte die Schwechaterin.

Das sieht auch Bezirksgruppen-Vorsitzender Wilhelm Dibon so, der sich aufgrund dessen zur neuerlichen Demo veranlasst sah. „Viele Pensionistinnen und Pensionisten haben einfach zu wenig Geld im Börserl“, untermauerte er in seiner Rede. Das bestätigten am Rande der Demo auch Betroffene wie die Ebergassinger Pensionisten-Obfrau Margarete Taus. „Es trifft uns alle. Früher haben wir immer wieder gemeinsame Ausflüge ins Theater unternommen, das können sich viele nicht mehr leisten“, erzählte sie im NÖN-Gespräch.

So wären die Kosten für Lebensmittel, Strom, Gas oder Miete nicht oder nur noch schwer mit den ausbezahlten Pensionen zu stemmen. Laut Demo-Organisator Dibon würden diese schlichtweg mit Jahr zu Jahr weniger werden, die Preise hingegen aktuell sehr hoch sein. Die von der türkis-grünen Regierung angekündigte Pensionserhöhung von 9,7 Prozent ist aus seiner Sicht zu wenig - „ da braucht es schon noch ein bissl mehr“, betonte der Schwechater.

Wenig überraschend kam die aktuelle Bundesregierung im Zuge der Demo, die neben dem Pensionistenverband von der Gewerkschaft für Privatangestellte (GPA) getragen wurde, nicht gut weg. Sämtliche Rednerinnen und Redner holten gegen Türkis-Grün aus - kein Wunder, waren sie doch allesamt der sozialdemokratischen Politwelt zuzuordnen. In Summe war die Teilnahme jedoch überraschend überschaubar, zentrale SPÖ- oder SPÖ-nahe Funktionäre stellten in Summe die Mehrheit der Anwesenden.

Regierungskritik als roter Faden

Ein immer wieder kehrendes Thema in den Reden war der Burger-Sager von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Schwechats roter Stadtparteichef Marco Luksch meinte in Bezug auf die Volkspartei, dass ihn der Sager nicht überrascht hätte. „Diese Sichtweise ist nichts Neues“, meinte er. Hannes Sauer, Landessekretär des Pensionistenverbandes NÖ polterte in Richtung ÖVP und Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz: „Wir werden euch das Leben schwer machen, weil ihr es uns schwer macht.“

Für SPÖ-Bezirksparteichef Jürgen Maschl stand gar fest, dass „diese Regierung gestürzt“ werden müsse. Auch Johann Palkovich, Landesvorsitzender der Pensionisten im ÖGB NÖ, ist überzeugt, dass „Nehammer weg muss“. Er und SPNÖ-Klubsprecher Hannes Weninger sprachen zudem im Hinblick auf geleistete Einmalzahlung durch die Bundesregierung von „Almosen“, die keiner brauche. Vielmehr würde es um Gerechtigkeit gehen und Menschen die es bräuchten müsse man eine Stimme geben.

Generell gaben sich die sozialdemokratischen Wortführenden im Rahmen der Protestkundgebung betont kämpferisch. „Wir Roten sind wieder da“, hielt etwa Weninger fest. Auch Sprüche wie „Wir stehen Schulter an Schulter“ fielen nicht nur einmal. Nationalrätin Katharina Kucharowits schloss dazu passend ihre Rede mit: „Ein kämpferisches Freundschaft und Glück auf.“