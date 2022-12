Schwechater Biker-Punsch: Spende für Smartboard

Werbung

Der Schwechater Motorradklub „Die Echt’n“ hat an nur einem Tag mit dem schon traditionellen Benefiz-Punschstand am Kirchenplatz 5.300 Euro an Spendengeld gesammelt.

Diesen Betrag überreichten Klubobmann Andi Sterba und Kassier Roman Pölcz am Donnerstagabend vor dem Christbaum am Hauptplatz an Teresa Leichtfried. Sie ist die interimistische neue Leiterin der Allgemeinen Sonderschule Schwechat (ASO). Ab 1. Jänner übernimmt Leichtfried offiziell die Direktorenstelle von Ingeborg Schramm, die in den Ruhestand geht.

Auf die Frage, was Leichtfried mit den 5.300 Euro für die Schülerinnen und Schüler der ASO plant, meinte sie: „Gerne würden wir für die Schule ein Smartboard anschaffen. Eines mit Rollen, damit wir es in verschiedenen Klassen verwenden können!“ Ein Smartboard ist eine elektronische Wandtafel, auf der, wie bei einem Touchscreen, Bilder und Texte angezeigt und eingegeben werden können.

Die neue Direktorin hat aber noch mehr Ideen, um ihre Schule attraktiver zu gestalten. Die Schulbibliothek möchte sie neu bestücken und auch Rollstühle für Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden wieder gebraucht. „Ich danke den ‚Echt’n‘ sehr für die Spende, diese macht vieles möglich“, so die neue ASO-Leiterin.

