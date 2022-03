Gratis-Internet für Schwadorf

Einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung will die Gemeinde noch in den nächsten Wochen setzen. Denn für das Ortsgebiet ist an mehreren öffentlichen Stellen ein kostenloser WLAN-Zugang geplant. „Ohne Internet geht heutzutage ohnehin nichts mehr. Wir wollen unseren Bürgern deshalb ein fortschrittliches Service anbieten und planen deshalb an mehreren Stellen in der Gemeinde einen kostenlosen Internetzugang“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) das Konzept.

Konkret handelt es sich bei dem Projekt um die Initiative „Wifi4EU“, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde. Schwadorf ist unter jenen Gemeinden, die bei dieser Aktion teilnehmen und hat deshalb für die Errichtung der notwendigen Infrastruktur einen Gutschein im Wert von 15.000 Euro von der Europäischen Union (EU) erhalten.

Die konkrete technische Umsetzung befindet sich derzeit noch in einem Prüfverfahren. Die möglichen Stellen, an denen schlussendlich die WLAN-Zugänge installiert werden, sind aber bereits klar. „Wir denken, dass der kostenlose Internetzugang besonders am Hauptplatz, beim Kulturhaus Dr.‘s Garten, bei diversen Spielplätzen und am Sportplatz Sinn machen wird“, betont Maschl.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden