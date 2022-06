Schwadorf ist online

Werbung

Ab sofort kann im Schwadorfer Ortsgebiet an zehn Standorten ein gratis W-Lan-Zugang genutzt werden. Die Gemeinde nimmt dafür 30.000 Euro an Eigenkosten und die jährliche Instandhaltung der Server in Kauf. Gefördert wird das Projekt „Wifi4EU“ von der Europäischen Union mit 15.000 Euro.

„Uns ist dieses Projekt ein Anliegen, da es uns einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung bringt“, betont Ortschef Jürgen Maschl (SPÖ). Für die Einrichtung und die Wartung des Netzwerkes ist Matthias Fallnbügel von der IT-Firma „Comsed“ zuständig. Er betr

eut seit 2004 die Administration der Server in den Schwadorfer Schulen, deshalb entschied man sich in der Gemeinde für die weitere Zusammenarbeit auch in diesem Projekt.

„Die Herausforderung ist es, für hohe User-Zahlen, wie etwa am Sportplatz, ein stabiles Netzwerk aufzubauen. Das garantieren wir mit eigenen Hotspots an den zehn Standorten“, erklärt Fallnbügel das Konzept.

