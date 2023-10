Moosbrunn ist dem Klimawandel auf der Spur

„Gerade der heurige Herbst mit seinen sommerlichen Temperaturen zeigt uns die Auswirkungen des Klimawandels deutlich auf“, betont Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP). Natürlich könne man dies genießen, doch die Entwicklung berge auch mittel- und langfristige Folgen, ist der Ortschef überzeugt. Schon jetzt nehmen die Moosbrunnerinnen und Moosbrunner die zunehmende Hitze und die damit verbundene Trockenheit im Ort wahr. Welche konkreten Auswirkungen der Klimawandel für die Gemeinde mit sich bringen könnte, wurde nun im Rahmen eines Diskussionsabend im Festsaal erörtert.

Interessierte aus Bevölkerung trafen dabei auf Vertreter der Gemeindepolitik sowie Expertinnen und Experten der NÖ Energie- und Umweltagentur (eNu), der Universität für Bodenkultur (BOKU), des Energieparks Bruck sowie der Joanneum Research Forschungsgesellschaft. Die Veranstaltung bildet einen Teil des Wissenschaftsprojekts „Accord“, dessen Ergebnisse österreichische Gemeinden dabei unterstützen sollen, sich gegen die klimawandelbedingte Zunahme von Hitze und Trockenheit zu wappnen.

Foto: Gemeinde Moosbrunn

Gestartet wurde mit einem interaktiven Vortrag zu den Veränderungen des Klimas in Moosbrunn, wo unter anderem herauskam, dass der Temperaturanstieg im Ort über dem österreichischen Durchschnitt liegt und die ganze Region in Zukunft ganz besonders von Hitze und Trockenheit betroffen sein wird. „Überrascht war darüber aber niemand“, weiß Bürgermeister Paul Frühling. Vielmehr sei „deutlich ein gemeinsames Bewusstsein spürbar“ gewesen, „dass die Dringlichkeit hoch“ sei.

So brauche es Maßnahmen um einerseits nicht weiter zur Klimaerwärmung beizutragen und andererseits sich an die Gegebenheiten anzupassen, so der allgemeine Tenor. Für einen entspannten Abschluss des ansonsten ernsten Abends sorgte Kabarettist Hans-Peter Arzberger mit seinem Klima-Kabarettprogramm. Der Wolkersdorfer wird auch beim Folgetermin am 28. November wieder dabei sein. Dann soll es konkret darum gehen, welche Maßnahmen die Gemeinde, aber auch jede und jeder Einzelne ergreifen kann.

Der Ortschef hofft jedenfalls auf rege Teilnahme und betont: „Der Klimawandel ist ein Generationenthema, daher sind im Speziellen auch die jüngeren Generationen eingeladen, sich aktiv einzubringen und mit zu diskutieren.“ Es gebe auch nur eine Voraussetzung, ergänzt Frühling mit einem Augenzwinkern. So sollen alle Teilnehmenden einen Gegenstand mitbringen, den Sie zuhause nicht mehr brauchen. „Dieses Rätsel wird HP Arzberger bei der nächsten Veranstaltung auflösen“, verrät er.