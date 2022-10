Doppelte "Action" für Schwechat

Am 5. November fällt der Startschuss in der Innerbergerstraße 13-15 und am 26. November in der Himberger Straße 54 - danach wird es in Schwechat gleich zwei "Action"-Filialen, die der holländische Handelskonzern auf NÖN-Anfrage bestätigt. Einerseits eröffnet man im neuen Fachmarktzentrum bei den ehemaligen Hammerbrotwerken, andererseits in der früheren Lidl-Filiale.

Ende November wird dann auch aus der ehemaligen Lidl-Filiale, die in den letzten Jahren als Sonderposten-Geschäft genutzt wurde, eine "Action"-Niederlassung werden. Foto: Google Street View

Anlass für die ersten "Action"-Niederlassungen in der Braustadt ist der derzeitigen massive Expansionskurs des Unternehmens. Im näheren Umfeld Schwechats gibt es bislang keine Filiale, Standorte werden lediglich in Wien-Favoriten, der SCS oder in Bruck an der Leitha betrieben.

Erreichbarkeit per Auto ist zentral

Zentrale Kriterien für "Action" ist eine gewisse Größe - beide Schwechater Niederlassungen werden je rund 800 m2 große sein - und die Erreichbarkeit mit dem Auto. Beides wäre in der Innerbergerstraße sowie der Himberger Straße gegeben. "Wir freuen uns daher, in Kürze auch in Schwechat präsent zu sein und sind zuversichtlich, dass unser Angebot dort ebenso überzeugt, wie an unseren anderen Standorten", heißt es seitens des Unternehmens.

Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an beiden Standorten beschäftigt sein. An sich stehe das Team schon, allerdings sei man stets auf der Personalsuche, wird betont. Wie hoch die Investition in die zwei "Action"-Filialen ausfallen werden, will man gegenüber der NÖN nicht sagen.

Seit 2015 in Österreich

Der niederländische Warenhändler ist seit 2015 in Österreich aktiv und betreibt mittlerweile mehr als 85 Niederlassungen mit über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gegründet wurde "Action" bereits 1993 und betreibt neben Österreich noch weitere rund 2.000 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Polen, Tschechien, Italien und Spanien.

