Schleppergruppe von Stadtpolizei Schwechat festgenommen

Bei den von den Kriminalisten ausgeforschten Beschuldigten handelt es sich um zwei indische Staatsbürger im Alter von 30 und 31 Jahren sowie einen 34-jährigen österreichischen Staatsbürger aus 1140 Wien.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Durchsuchung der Bunkerwohnung in Wien sowie der Wohnung des 34-Jährigen an. Mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, und der Landespolizeidirektion Wien wurde die Durchsuchung der beiden Adressen am 16. November 2022 durchgeführt. In der Bunkerwohnung konnten acht indische Staatsangehörige auf verdreckten Matratzen liegend wahrgenommen werden. Alle Personen wirkten erschöpft. Keiner konnte ein authentisches Reisedokument vorweisen. In der Wohnung herrschten schlechte sanitäre Zustände.

Während der Durchsuchung betraten weitere fünf indische Staatsbürger die Wohnung. Es wurde festgestellt, dass auch diese unberechtigt in Österreich aufhältig sind. Vor Ort konnten auch gefälschte Dokumente, wie ein spanischer Führerschein, ein spanischer Reisepass und eine ID-Card, vorgefunden werden.

Die drei mutmaßlichen Schlepper wurden am 16. November 2022 von den einschreitenden Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat vorläufig festgenommen. Bei der Vernehmung zeigten sich die Beschuldigten teilweise zum Verdacht der Schlepperei geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die drei Männer in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen steht der 34-Jährige im Verdacht, die Wohnung in 1160 Wien zur entgeltlichen Unterbringung unberechtigt aufhältiger indischer Staatsbürger angemietet und dort im Zeitraum von August bis November 2022 ca. 300 Personen zur Weiterschleppung nach Portugal und Spanien untergebracht zu haben. Dadurch dürften mindestens 150.000 Euro erwirtschaftet worden sein.

Der 30-Jährige soll die geschleppten Personen zur Wohnung gebracht, die Flugtickets und gefälschten Dokumente sowie die Taxifahrten zum Flughafen organisiert haben.

Der 31-Jährige soll als Aufpasser und Verwalter der Wohnung tätig gewesen sein.

Die Summe des Entgelts für die durchgeführten Schleppungen von Wien nach Spanien bzw. Portugal dürfte sich auf mindestens 300.000 Euro belaufen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.