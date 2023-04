Leopoldsdorf: Intensiver Freitag für die Florianis

Gleich dreimal wurde am Freitag (14. April) die Hilfe der freiwilligen Feuerwehr von Leopoldsdorf angefordert. Die Situationen, welche die Florianis an den jeweiligen Einsatzorten angetroffen haben, waren dann jeweils komplett unterschiedlicher Natur – aber Feuer war für einmal keines im Spiel.

In der Dunkelheit des frühen Morgens sorgte eine Meldeanlage an der Achauerstraße dafür, dass die Feuerwehr ausrücken musste. Die in einer Tiefgarage installierte Anlage registrierte einen zu hohen CO2-Wert und rief die Kameradinnen und Kameraden auf den Plan. Der mit einem Mehrgasmessgerät ausgerüstete Atemschutztrupp konnte bei seiner Erkundung in Garage keine Gefährdung feststellen. Nachdem die Feuerwehr auch die Stiegenhäuser und Kellerräume der Liegenschaft kontrolliert hatten, beendete die Feuerwehr ihren ersten Einsatz des Tages.

Im Lauf des Vormittags mussten die Florianis erneut ausrücken. Wegen der anhaltenden Regenfälle dürfte Wasser durch den Kanal in einen Keller an der Fasangasse gedrückt haben. Mit einer Pumpe und zwei Schläuchen wurde dem Wasser zu Leibe gerückt und der Routine-Einsatz konnte nach rund einer Stunde abgeschlossen und beendet werden.

Ein heftiger Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Leopoldsdorf und Hennersdorf rief die Feuerwehren Leopoldsdorf, Hennersdorf und Maria Lanzendorf auf den Plan. Zwei PKW – ein BMW und ein Mercedes – sind heftig kollidiert und kamen stark beschädigt auf beiden Fahrbahnen zu liegen. Glücklicherweise erfuhren die Mitglieder der Feuerwehr bereits auf der Anfahrt, dass die Insassen der Fahrzeuge selbständig die Autos haben verlassen können, so dass sich der Einsatz der Leopoldsdorfer Feuerwehr auf die Absicherung der Unfallstelle, die Bergung eines der Fahrzeuge und die Entfernung von Betriebsmitteln auf der Fahrbahn beschränken ließ.

