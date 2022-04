Drei Kirchenkonzerte, zwei Botschaften

Werbung

Drei Orte, drei Konzerte. Am Sonntag (3. April) fand in der Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf – nach Konzerten in Ebergassing (Schlosskapelle) und Rauchenwarth (Bründlkirche) – die kleine, aber feine Konzert-Trilogie mit Joseph Haydns im Jahr 1787 komponiertem Werk „die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz" ihren Abschluss.

Die sieben eigenständigen Sätze, einer für jedes der letzten Worte Jesu, lebten vom präzisen Zusammenspiel von Instrumentalsätzen und dem gesungenen Wort in Sopran, Alt, Tenor und Bass. Diese Anforderung erfüllten das von Andrea Wiesinger gegründete, zehnköpfige Vokalensemble "Voces Vici" und das durch Maria Patera an der 1. Violine geleitete Streichquartett "Arcoversum" perfekt.

Von Sonata 1 ("Vater, vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" bis Sonata 7 ("Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist") sorgte die durch die Stimmen und die Instrumente getragene Geschichte von Jesus einsamem Sterben am Kreuz für melancholisch-düstere Stimmung. Der Text hingegen ließ, zumindest bei den in der biblischen Geschichte bewanderten Zuhörerinnen und Zuhörern, vor dem geistigen Auge auch Bilder der Hoffnung entstehen.

Als Hinweis auf die anstehende Karwoche 2022 hat das Werk seine klassische Oster-Botschaft vermitteln können. Als zweite (Friedens-)Botschaft wurde das Abschlusskonzert in Maria Lanzendorf als Benefizveranstaltung für "Nachbar in Not Ukraine" durchgeführt. Bei rund 70 Konzertbesucherinnen und -besuchern sind am Sonntagabend 600 Euro Reinerlös eingespielt worden.

Von Pater Michele Pezzini in der Einleitung als "Resilienz der Lockdown-Kultur" bezeichnet, wurde das Konzert vom Publikum mit langanhaltendem Applaus und letztlich einer Standing Ovation verdankt. Bereits in der Karwoche 2021 hätten die Konzerte zur Aufführung gelangen sollen, wurden dann aber Opfer der Auswirkungen der Pandemie auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Sängerinnen und Sänger sowie das Streichquartett hielten dennoch am Ziel von Live-Auftritten fest. Mit dieser Hartnäckigkeit belohnten die Musikerinnen und Musiker letztlich sich selber, aber vor allem das Publikum in Ebergassing, Rauchenwarth und abschließend Maria Lanzendorf.

