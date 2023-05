AUA plant bereits den Winterflugplan für Schwechat

Sieben neue Flugziele fanden heuer Eingang in den aktuellen Sommerflugplan von Austrian Airlines (AUA). Drei davon - konkret handelt es sich um Porto (Portugal), Marseille (Frankreich) und Vilnius (Litauen) - werden auch im Winter angeflogen, wie die heimische Lufthansa-Tochter bekannt gibt. Insgesamt 86 Destinationen sind demnach im mit Oktober startenden Winterflugplan vorgesehen. Wobei es auch drei ganz neue Flugziele geben wird.

Bereits mit 14. Oktober steuert die AUA jeweils dienstags und samstags die spanische Stadt Sevilla an. Ab Dezember kommt dann die finnischen Destinationen Rovaniemi und Kittilä im Charterbereich dazu. Sowohl zum offiziellen Sitz des Weihnachtsmannes als auch in die Kleinstadt unweit des Wintersportortes Levi geht es jeweils am Samstag. „Mit der Erweiterung unseres Marktes positionieren wir uns erfolgreich als die Nummer eins in Österreich und am Hub Wien", hält Vertriebsvorstand Michael Trestl fest.

Mehr Angebot auch auf der Langstrecke

Neben 70 innereuropäischen Zielen wird Austrian Airlines auch 16 interkontinentale Destinationen im Winterflugplan anbieten. Darunter befinden sich „beliebte Reiseziele“ wie Mauritius, Bangkok (Thailand), die Malediven und Cancún (Mexiko). „Wir sind stolz darauf, unser Netzwerk kontinuierlich auszubauen und unseren Passagieren erstklassige Verbindungen in die ganze Welt zu bieten", betont Trestl.

Ausgebaut wird das Langstreckenangebot in die chinesische Metropole Shanghai, wohin im Winter bis zu vier Mal pro Woche geflogen wird. Darüber hinaus werden die Frequenzen nach New York (USA), Marrakesch (Marokko) und Kairo (Ägypten) erhöht.

