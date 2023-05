Beate Maly las in Stadtbibliothek Fischamend

Eröffnet wurde der Abend mit dankenden Worten seitens Bibliothekarin Anita Fasching-Schütz und einer kurzen Ansprache des Stadtrates Michael Burger (RAM), welche mit den Worten „Mich wollts nicht reden hören, also übergebe ich das Wort an Frau Maly“ für einen knackigen Übergang zum Hauptprogramm sorgte. So übernahm Beate Maly das Mikrofon und stellte sich vor. Neben ihrem bürgerlichen Namen schreibt die Autorin unter den Pseudonymen Laura Baldini und Lina Jansen für „fünf große Publikumsverlage. Die teilen aber nicht gerne ihre Künstler und Künstlerinnen mit anderen“, erklärt sie den Gästen. Also würden sie sich schlicht einen neuen ausdenken.

In Österreich sei sie jedenfalls als Beate Maly und für ihre Historik-Krimis bekannt, wobei die Fälle von Anton und Ernestine mit einer bis dato siebenteiligen Buchreihe ein Herzensprojekt darstellen. Der Titel „Tod auf der Trabrennbahn“ ist der neuste Teil, wobei der nächste im Herbst erscheinen soll. „Am Anfang kam von fast allen deutschen Verlagen Kritik. Zu lokal, zu österreichisch“, erklärt Maly und fuhr fort: „Ein kleiner Verlag ohne Budget hat sich dann doch dazu bereit erklärt, das Buch zu drucken und es war mit mehreren Übersetzungen und Filmvorhaben ein großer Erfolg. Aurelia und die letzte Fahrt war dann doch nicht mehr zu österreichisch“.

Romane und Krimis mit wahrem Kern

Die Kriminal-Geschichte rund um Protagonistin Aurelia spielt im Wien des 19. Jahrhunderts und thematisiert unter anderem Antisemitismus und Frauenrechte. Der Kriminalfall der Geschichte ist historisch belegt. „Gerade die 1870er Jahre waren eine spannende Zeit, weil dort das Wien gebaut wurde, wie wir es heute kennen“, erklärt die gebürtige Wienerin. Im Anschluss wurden die Gäste vor die Wahl gestellt. Tod auf der Trabrennbahn oder Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt? Die Wahl fiel auf die Geschichte des Fräulein Stinnes, welche auch auf geschichtlichen Tatsachen beruht. „Clärenore Stinnes war die erste Person, die mit einem Automobil die Welt durchquerte. Wäre sie ein Mann gewesen, wäre sie in die Geschichtsbücher eingegangen. Davon bin ich überzeugt“, leitete Maly ein.

Auf ihrer Packliste standen beispielsweise Abendkleider, 128 hartgekochte Eier und Dynamit, um sich befahrbare Straßen auf ihrer Reise freizusprengen. Bei ihrer Recherche habe sich Maly an das Reisetagebuch von Stinnes gehalten. Die Reise war eine Form von Rebellismus für die damals 26-Jährige, welche die Forderung ihrer gut situierten Mutter ausschlug und nicht aufhörte zu arbeiten, um einen reichen Mann zu heiraten. Ohne finanzielle Unterstützung suchte sie nach Sponsoren, die ihre Reise finanzieren konnten. Die deutschen Adler-Werke ließen sich überzeugen und so befuhr Stinnes unter anderem Österreich, China und New York. Sie wurde von zwei Mechanikern, ihrem Hund und einem schwedischen Filmemacher begleitet, wobei sie den Schweden während der zweijährigen Reise geheiratet hat.

Beate Maly mit den Bibliothekarinnen Anita Fasching-Schütz zu ihrer Linken und Christina Mayerhofer an ihrer rechten Seite. Links im Bild Stadtrat Michael Burger (RAM). Foto: Mario Pichler, Mario Pichler

Neben der Anton und Ernestine-Reihe soll auch der Roman um Aurelia im Herbst fortgesetzt werden. Und ein weiterer Titel soll im selben Zeitraum in den Regalen erscheinen: „Aspergers Schüler“ behandelt das Thema Autismus und ist für die mobile Frühförderin ein wichtiges Projekt. Zum Ausklang gab Maly den ZuhörerInnen die Gelegenheit, Fragen zu stellen und signierte im Anschluss ihre Werke.

