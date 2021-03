Dreister geht es wohl kaum: Ein Pensionist war am Samstag mit seinem Einkauf auf dem Weg nach Hause. In der Mappesgasse sprach ihn ein jüngerer Mann an und bot an, ihm die vollen Taschen bis zur Haustür zu tragen. Der Senior nahm dankend an.

Doch als er seinen Einkauf in seiner Wohnung ausräumte, dann der Schock. Die in der Einkaufstasche abgelegte Geldbörse war weg. Vermutlich hatte der „hilfsbereite“ Mann sie gestohlen. Der Pensionist erstattete jedenfalls Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 180 Euro.