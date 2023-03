Corona-Teststation im Schwechater Stadion sperrt Ende April zu

In Niederösterreich werden zwei der zehn Corona-Drive-in-Teststationen geschlossen. Neben jener in Neubruck im Bezirk Scheibbs, die bereits mit Montag schließt, läuft der Testbetrieb auch im Rudolf Tonn-Stadion mit Ende April aus. Alle anderen acht behördlichen Teststationen bleiben bis 30. Juni geöffnet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit.

In Schwechat wurden seit der Eröffnung im November 2020 exakt 77.853 behördlich angeordnete Tests durchgeführt. Der „Drive-in“ in der Franz-Schuster-Straße 1-3 war schon im Jahr 2021 für ein paar Monate geschlossen, öffnete jedoch im Herbst vor nunmehr eineinhalb Jahren erneut.

Folgende behördliche Teststationen bleiben im Nahbereich bis Ende Juni in Betrieb:

Öffnungszeiten sind jeweils täglich von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.

