Schwechater Opposition fordert Verkehrskonzept

„Schwechat erstickt im Verkehr. Insbesondere der Lkw- und Pkw-Durchzugsverkehr hat nach der Pandemie wieder dramatisch zugenommen.“ Mit diesen Eingangsworten forderten die Grünen, ÖVP, NEOS und GfS per Dringlichkeitsantrag eine „gesamtheitliche Verkehrsplanung für Schwechat“. Die Initiative dafür ging von der Öko- sowie der Volkspartei aus. Konkret wird ein Verkehrsgipfel mit Beteiligung aller Parteien gefordert, bei dem Entlastungsmaßnahmen erarbeitet werden soll.

Auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung schaffte es die Forderung allerdings nicht, denn SPÖ und FPÖ sahen die Dringlichkeit nicht gegeben. Oder vielmehr die Vorbereitungen dafür ohnehin im Laufen, wie Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) betont. „Der Termin ist in Ausarbeitung, es muss aber ein Zeitpunkt gefunden werden, an dem alle Beteiligten Zeit haben“, hält die Stadtchefin im NÖN-Gespräch fest.

Kreuzung Hauptplatz/Wiener Straße überlastet

Mit der Forderung nach einem Verkehrsgipfel sind auch konkrete Wünsche verknüpft. Darunter ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel oder auch bauliche Maßnahmen wie die Einrichtung einer Begegnungszone im Bereich Hauptplatz, Franz Schubert Straße und Ehrenbrunngasse. Aber auch ein Rückbau der Wiener Straße sowie der Bruck-Hainburgerstraße. „Bei einer verkehrstechnischen Untersuchung hat sich kürzlich gezeigt, dass die Kreuzung Hauptplatz und Wiener Straße sowie Sendnergasse zu den Stoßzeiten bereits jetzt zu 98 Prozent ausgelastet und damit überlastet ist“, untermauern die Stadträte Simon Jahn (Grüne) und Anton Imre (ÖVP) unisono gegenüber der NÖN.

Die Begegnungszone rund um den Hauptplatz wäre eine an sich kurzfristige Lösung, dann könnte die Gemeinde auch ein Tempolimit von 20 statt den derzeit erlaubten 30 km/h verordnen. Laut Bürgermeisterin Baier sei gerade der Hauptplatz in seiner baulichen Gestaltung schon jetzt mit „den breiten Gehsteigflächen nicht so weit von einer Begegnungszone entfernt.“ Einen Begegnungszonen-Check wird es auch definitiv geben, aber hier spiele auch das Land eine Rolle. Denn beim Hauptplatz handelt es sich als Teil der B 233 um eine Straße in Landesverwaltung.

Zeitdruck durch große Straßenbauprojekte

Das gleiche gilt übrigens auch im Fall des geforderten Rückbaus von Wiener Straße und Bruck-Hainburgerstraße, auch sie fallen als Teil der B10 in den Zuständigkeitsbereich des Landes. Für Grünen-Stadtrat Simon Jahn ist das jedoch kein Argument, da derartige Maßnahmen in anderen Gemeinden auch möglich wären. Er betont: „In Mödling gilt zum Beispiel ab der Ortstafel Tempo 40 und dort handelt es sich teilweise auch um Landesstraßen.“

Dringlich sei das Thema laut Opposition nicht nur wegen des aktuell steigenden Durchzugsverkehrs, sondern vor allem im Hinblick auf weitere Großprojekte wie der Spange Kledering (L2070) oder auch der Umfahrung Zwölfaxing, die am Kreisverkehr der S1-Abfahrt Schwechat Süd einmünden soll. „Die Umfahrung Zwölfaxing wird für mehr Verkehr auf der Himberger Straße sorgen“, ist Jahn überzeugt. Gleiches gelte auch im Fall der L2070 für die Klederinger Straße. ÖVP-Stadtrat Imre ergänzt: „Parallel zu den Straßenbauprojekten müssen wir als Politik überlegen, wie wir den Durchzugsverkehr aus der Stadt bringen und Lösungen erarbeiten.“

Öffi-Ausbau ist zentraler Teil der Forderung

Dessen ist sich auch SPÖ-Bürgermeisterin Karin Baier bewusst und betont, dass man das Thema ernst nehme. Die Opposition erwartet sich jedenfalls eine konkrete Reaktion der allein regierenden Sozialdemokraten und den Startschuss für einen groß angelegten Diskussionsprozess. „Die Erstellung eines gesamtheitlichen Verkehrskonzepts ist eine hochkomplexe Angelegenheit, das muss jetzt passieren“, hält Simon Jahn von den Grünen fest. Mit den gemeinsam erarbeiteten Bedingungen müsse sich Schwechat dann den Projektbetreibern Land NÖ, Bund und Asfinag gegenüberstellen.

Hochkomplex auch deshalb, da es nicht um bauliche Maßnahmen bei den Straßen geht, sondern auch um den Ausbau des öffentlicher Verkehrs. Unter anderem durch die grüne Kernforderung nach der Straßenbahnverlängerung von Wien nach Rannersdorf, einer Taktverdichtung im Busfahrplan oder auch einem Citybus-Konzept. Doch gerade der Bim-Ausbau ist zugleich ein Damoklesschwert, denn deren Finanzierung zwischen den Ländern Wien und NÖ sowie dem Bund ist noch nicht geklärt. Doch deren Umsetzung oder auch Nicht-Umsetzung hat direkte Auswirkungen auf den Regionalbusverkehr, so dürfen Bus und Straßenbahn nicht parallel verlaufen. Daher werden Buspläne vorerst auch nur auf zwei Jahre hinaus geplant und nicht wie sonst deutlich länger.

Die beispielhaft von Grünen und ÖVP formulierten Forderungen:

Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, vorrangig Straßenbahnverlängerung, Bus-Taktverdichtungen (regional) und City-Bus Konzept

Verkehrsberuhigung im Stadtkern und in Wohngebieten, wie „Begegnungszone im Bereich Hauptplatz/Franz-Schubert-Straße/Ehrenbrunngasse“, „Rückbau der Wiener und Bruck-Hainburger-Straße“, „Flächendeckende 30er Zone im dichtverbauten Ortsgebiet, inkl. Teile von Landesstraßen wie z.B. Sendnergasse, Teile der Mannswörther Straße“ und „Lkw-Durchfahrtsverbote, z.B. ab Schwarzmühlstraße Richtung Stadtzentrum“

Autobahnabfahrt Flughafen West (Cargo Nord): keine direkte Abfahrt auf die Mannswörther Straße, dafür direkte Abfahrt Richtung Borealis und OMV (Anm.: Dieses Projekt wird vom Flughafen forciert, Entscheidung seitens Asfinag gibt es noch keine)

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.