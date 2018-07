45 Hektar Feld standen bei Schwechat in Brand .

Eine brennende Strohpresse hat am Samstagvormittag ein Feld bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein 45 Hektar großes Feld in Brand gesetzt, berichtete die Feuerwehr Schwechat-Kledering am Samstag auf ihrem Internet-Auftritt.