Finale Hürden für DLH-Logistikpark

Ein Sprint ist ein Behördenverfahren ja nie. Im Fall des geplanten Logistikparks der „DLH Real Estate Austria“ wurde daraus jedoch fast ein Marathon. So wurde im Frühjahr 2021 bekannt, dass der Immobilienentwickler ein Projekt neben dem Spar-Logistikzentrum realisieren will.

Nach einem monatelangen Verfahren gab das Land erst heuer im September der Gemeinde das OK für die Umwidmung des bislang landwirtschaftlich genutzten Areals auf ein Betriebsgebiet. Der Grund dafür war in erster Linie eine Gesetzesänderung, die zusätzliche Gutachten erforderte. Die finale Hürde im Raumordnungsverfahren nahm der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung mit der endgültigen Fixierung der Umwidmung.

Gleichzeitig segneten die Mandatare von SPÖ und ÖVP den Verkauf eines Gemeindegrundstücks an die Österreich-Tochter der „Deutsche Logistik Holding“ (DLH) zum Preis von etwa 175.000 Euro ab. Die Bürgerliste „Eber“ – entstanden aus dem Protest gegen das Spar-Zentrum – sehen das Vorhaben kritisch und stimmten keinem der Beschlüsse zu. Das rund 1.400 m² große Gemeindeareal macht allerdings nur einen Bruchteil des rund 115.000 m² großen Projektgebiets aus. Die restlichen Flächen sind im Privateigentum.

„Von Gemeindeseite ist das Verfahren abgeschlossen“, sagt Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ). Denn bei Gewerbeprojekten hat die Kommune das Bauverfahren an die Bezirkshauptmannschaft abgetreten, die auch für die gewerberechtliche Genehmigung zuständig ist. „So hat der Projektwerber einen zentralen Ansprechpartner“, erklärt der Ortschef. Die öffentliche, mündliche Verhandlung findet am 24. November statt.

Bis zum Erhalt aller Bewilligungen gibt sich DLH-Geschäftsführer Christian Vogt zurückhaltend – „ein Baustart erfolgt erst nach Erhalt aller Genehmigungen“. Allerdings werden Ende November vorbereitende Erdarbeiten anlaufen.

