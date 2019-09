Es war eher eine Randbemerkung, mit der SP-Bürgermeister Roman Stachelberger bei der Bürgerversammlung am vergangenen Mittwoch für Aufsehen sorgte: Er könne sich „gut vorstellen“, den Götzendorfer Ortsteil „Neu-Pischelsdorf in die Gemeinde Ebergassing zu übernehmen.“

Havelka SP-Bürgermeister Roman Stachelberger (Ebergassing) spitzt auf Neu-Pischelsdorf.

Stachelbergers Expansionsgelüste scheinen auf den ersten Blick schlüssig: Neu-Pischelsdorf ist mit seinen rund 150 Hauptwohnsitzen praktisch eine Randsiedlung von Ebergassing. Sie ist an das Kanal- und Wasserleitungsnetz Ebergassings angeschlossen, die Kinder gehen in Ebergassing zur Schule und in den Kindergarten, die Bewohner gehen in Ebergassing einkaufen und zur Kirche.

Frisch VP-Bürgermeister Kurt Wimmer (Götzendorf): Reden kann man über alles.“

Formal gehört Neu-Pischelsdorf aber zum rund fünf Kilometer entfernten Götzendorf. Dort ist das zuständige Gemeindeamt, dort schlagen auch die Wahlstimmen zu Buche.

