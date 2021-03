Aufmerksame Leser der Amtstafel am Gemeindeamt wurden kürzlich stutzig. In einem Aushang ist zu lesen, dass die NÖ Landesregierung keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für ein „Logistikzentrum Ebergassing“ vorschreibt. Tatsächlich plant der Logistikimmobilen-Entwickler DLH Real Estate Austria, das bereits in Enzersdorf ein Logistik-Zentrum errichtet hat, einen weiteren Standort in Ebergassing.

Direkt gegenüber des Logistikzentrums der Handelskette Spar soll auf rund zehn Hektar ein neues Verteilzentrum mit rund 400 Mitarbeitern entstehen. DLH-Geschäftsführer Christian Vogt bestätigt auf Anfrage der NÖN zwar den Plan, gibt sich allerdings zurückhaltend. Derzeit laufe noch eine Naturverträglichkeitsprüfung, ob das Vorhaben im Einklang mit den Naturgegebenheiten steht. Eine Entscheidung, ob das Projekt realisiert wird, soll bis zum Sommer getroffen werden.

Für Vogt wäre der Standort Ebergassing ideal. „Es gibt von dem Standort eine direkte Anbindung zur Autobahn ohne dass die Lkw durch einen Ort fahren müssen“, erklärt er. So gesehen sei der Standort Ebergassing sogar „besser als Enzersdorf“, ergänzt Vogt. Das Logistikzentrum Ebergassing wäre ein weiterer großer Mosaikstein im rasant wachsenden Expansionsplan des Unternehmens. Neben Niederlassungen wird DLH auch in Fischamend sowie in Traiskirchen (Bez. Baden) Projekte realisieren (siehe Infobox).

Wir könnten den Wegfall von Antolin fast zur Hälfte kompensieren.“ Roman Stachelberger, SPÖ-Bürgermeister

„Die Nachfrage nach Lagern im Großraum Wien ist groß“, weiß Vogt. Rund um die Bundeshauptstadt gebe es viele alte Lagerstätten, die modernen Anforderungen nicht mehr standhalten. Dazu kommt, dass laut Vogt „der Bereich E-Commerce stark wächst“ – nicht nur im Zuge der Corona-Krise. Und auch ökologisch würden sich die Rahmenbedingungen ändern. „Wir suchen Standorte nahe an hochrangigen Straßen und wo der Verkehrsfluss ohne Ortsdurchfahrt erfolgen kann“, erklärt Vogt.

Gemeinde sieht die finanziellen Vorteile

Für Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) wäre das Logistik-Zentrum eine hoch willkommene Absicherung der Gemeindefinanzen. Da unsicher ist, ob der Autoteile-Produzent Antolin mit seinen gut 800 Mitarbeitern langfristig im Ort erhalten bleibt, „könnten wir damit den Ausfall der Arbeitsplätze und Kommunalsteuer-Einnahmen einmal fast zur Hälfte kompensieren“, rechnet der Ortschef vor. „Wir sehen das auch so“, bestätigt ÖVP-Ortsparteiobmann Anton Hietz der NÖN. Zwar sei der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen schmerzlich, aber „es geht um Arbeitsplätze in Ebergassing. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen.“

Vorerst keinen Kommentar zu dem Projekt will Eber-Gemeinderat Christoph Antel abgeben: „Wir haben nächste Woche einen Termin bei DLH. Davor gibt es von uns keine Stellungnahme.“ Auf diese darf man allerdings mit Spannung warten. Immerhin gehörte ein Gutteil der Eber-Fraktion der Bürgerinitiative an, die jahrelang versuchte, das Spar-Logistikzentrums zu verhindern.