Kritik von und an Grünen wegen Bildungscampus

Dank Wörtern wie „Monsterbau“ oder „Betonprojekt“ ist schnell klar, wie Gramatneusiedls Umweltgemeinderat Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne) zum geplanten Privatuni-Projekt steht, siehe Artikel:

Bildungscampus Privat-Uni in Ebergassing geplant

Allen voran kritisiert er die Bodenversiegelung von landwirtschaftlichen Flächen. „Abgesehen von der Bodenversiegelung, haben wir bereits viel in unsere Mittelschule in Gramatneusiedl investiert. Außerdem sind bis jetzt kaum Infos vorhanden, wer dieses Projekt umsetzen will und welchen Nutzen es für unsere Region hat“, so Schirl-Winkelmaier.

Seine Empörung brachte er mit einem deftigen Facebook-Posting zum Ausdruck. Darin fordert er mehr Informationen und zählt schon einige Punkte auf, der er beantwortet beziehungsweise geändert haben will. Bei Gramats Bürgermeister Thomas Schwab und Ebergassings Amtskollege Roman Stachelberger (beide SPÖ) kommt das gar nicht gut an.

Ärger um Facebook-Vorstoß

Für Schwab ist die Kritik schlicht fehl am Platz, so habe es nicht mal ein Gespräch zwischen den beiden gegeben. „Bevor man über Facebook lose Infos verbreitet, wäre ein Gespräch sinnvoll. Die Behauptungen auf Social-Media sehe ich als Panikmache“, untermauert der Ortschef.

Ähnlich argumentiert Stachelberger, der von „Halbwahrheiten und Populismus pur“ spricht. „Herr Schirl-Winkelmaier hat als Gemeinderat auch eine Verantwortung. Wenn man ihm eine Schulnote geben müsste, wäre das nicht einmal ein ‚Nicht Genügend‘, sondern schlicht ein ‚Nicht beurteilt‘. Das ist schon bedenklich“, poltert er.

