Die Idee wurde bereits im Sommer geboren: Im Rahmen der Ferienbetreuung im Hort beklagten sich die Kinder über haufenweise Zigarettenstummel am Spielplatz und in den Sandkisten. In Zusammenarbeit mit dem Schul- und Hort-Team fertigten sie daraufhin zwei Plakate an, auf denen sie aufzeigen, was ihnen wichtig ist (siehe Bild):

saubere Spielplätze

frische Luft

Vorbildwirkung

keine Auswirkungen von passivem Rauch

Die Gemeinde unterstützte diese Aktion und hat bereits auf allen vier Spielplätzen in der Gemeinde die „Bitte nicht rauchen“-Plakate aufgestellt.

Die kreative Bitte scheint von halb- und großwüchsigen Spielplatzbesuchern bislang aber übersehen worden zu sein. Daher will SP-Bürgermeister Roman Stachelberger nun zu härteren Maßnahmen greifen: „Wir werden eine Verordnung für ein generelles Rauchverbot auf Spielplätzen erlassen“, kündigt er an. Darin sollen auch „empfindliche Strafen“ verankert werden. In welcher Höhe, wollte Stachelberger noch nicht sagen, „aber es soll weh tun. Denn es ist unzumutbar, Tschicks aus der Sandkiste klauben zu müssen“.

Zumindest bei Kindergarten- und Schulleitern stößt die Initiative auf positives Echo: „Wir sind entschieden für rauchfreie Spielplätze“, lautet ihr Kommentar unisono.

