Richtlinien für Heizkostenzuschuss repariert

Ohne viel Aufsehen hat der Gemeinderat die Richtlinien für den kommunalen Heizkostenzuschuss repariert. Der Beschluss fiel einstimmig, es gab weder eine Wortmeldung noch eine Diskussion zu dem im Vorfeld höchst umstrittenen Punkt.

Von nun an gilt: Waren in der bisherigen Fassung nur österreichische Staatsbürger anspruchsberechtigt, ist es mit der Änderung ein sogenanntes „Jedermannsrecht“. Das heißt, dass jede Person, die seit zumindest 18 Monaten in Ebergassing oder Wienerherberg (diese Mindestzeit gilt nicht für anerkannte Flüchtlinge, Anm.) und für den Heizkostenzuschuss des Landes NÖ anspruchsberechtigt ist, auch die Subvention der Gemeinde beantragen kann.

„Das gilt demnach auch für EU-Bürger und jene aus Drittstaaten“, erklärt Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ). Die Fördersumme ist mit 130 Euro pro Heizperiode und Haushalt festgelegt. Durch die erweiterte Anspruchsberechtigung wurde, laut Ortschef, das Gesamtbudget auf 8.000 Euro verdoppelt. Ein Rechtsanspruch besteht allerdings nach wie vor nicht auf den Heizkostenzuschuss und „es handelt sich um eine freiwillige soziale Leistung der Gemeinde“, betont Stachelberger.

Die Subvention hatte in den vergangenen Monaten für kontroverse Diskussionen gesorgt. Ausgangspunkt war die Beschwerde der Wahl-Ebergassingerin Kerstin Martens, der als deutsche und damit EU-Staatsbürgerin der Heizkostenzuschuss verwehrt wurde.

Sie fühlte sich diskriminiert und hatte eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister eingebracht. Die Aufsichtsbehörde hatte zwar die Abweisung des Martens-Antrags bestätigt, die Gemeinde aber aufgefordert, die Richtlinien EU-konform zu gestalten ( die NÖN berichtete ).

