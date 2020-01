Schon in wenigen Wochen könnte der Deal in trockenen Tüchern liegen: Der Handelskonzern Spar will am Standort der ehemaligen Zielpunkt-Filiale einen Spar-Markt eröffnen.

„Wir sind an dem Standort interessiert“, bestätigte Spar-Sprecher Hannes Glavanovits gegenüber der NÖN. Fixiert sei allerdings noch nichts. So sei etwa noch nicht entschieden, ob hier eine konzerneigene Filiale oder ein Spar-Markt eines selbstständigen Spar-Kaufmanns entstehen soll.

Auch ob Spar das Grundstück kauft oder nur mietet, ist noch nicht entschieden.

Fix ist laut Glavanovits allerdings, dass die seit Jahren leer stehende Zielpunkt-Filiale bei einem Spar-Engagement abgerissen und ein neuer Supermarkt errichtet würde. „Wenn alles klappt“, ist eine Eröffnung der neuen Spar-Filiale für 2020/21 vorgesehen, erklärt Glavanovits.