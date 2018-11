Von 26. November bis 7. Dezember entscheiden die Bewohner von Ebergassing, Wienerherberg und Neu-Pischelsdorf, ob sie in Zukunft ihr Trinkwasser von der EVN oder von einem gemeindeeigenen Brunnen beziehen wollen. Die Kosten dafür werden in beiden Fällen steigen.

Virulent wurde das Problem mit der Errichtung einer „Naturfilteranlage“ am EVN-Brunen in Wienerherberg, die ab dem kommenden Jahr zahlreiche Gemeinden in der Region mit weichem Wasser versorgen soll (die NÖN berichtete).

Ebergassing bezog sein Trinkwasser bislang aus einer Mischung aus dem EVN-Brunnen und zu zwei Drittel aus dem benachbarten gemeindeeigenen Brunnen. Das Gemisch ist aus technischen Gründen künftig nicht mehr möglich. Die Alternative: Wasserversorgung über die EVN oder über den Gemeindebrunnen.

Im Gemeinderat tendiert man fraktionsübergreifend zu einer Wasserversorgung durch die EVN – schon allein aus Kostengründen.

"Müssten zwei Millionen Euro investieren"

Zwar würde sich der Wasserpreis bei einem EVN-Anschluss von derzeit 1,20 auf 1,45 Euro pro Kubikmeter erhöhen, bei einer Selbstversorgung wurden allerdings Kosten von 1,57 Euro errechnet, da die Gemeinde in neue Leitungen, Hochbehälter und Aufbereitungsanlage „rund zwei Millionen Euro investieren müsste“, erklärt SP-Bürgemeister Roman Stachelberger. Dazu komme, dass gängige Wasserenthärtungs-Anlagen in den Haushalten stillgelegt werden könnten, was wiederum eine Kosteneinsparung bringe.

Er verwehrt sich aber dagegen, die Wasserversorgung ohne Wenn und Aber an die EVN abzugeben. Der gemeindeeigene Brunnen bleibe nach wie vor im Besitz der Gemeinde und werde weiterhin als „Brauchwasserbrunnen“ verwendet.

Im Bedarfsfall könne er auch kurzfristig für die Trinkwasserversorgung des Ortes genutzt werden. Ein Engpass sei dann nicht zu befürchten. Der durchschnittliche Wasserverbrauch in der Gemeinde liegt derzeit bei rund 250.000 Kubikmeter pro Jahr, die Förderkapazität der Brunnenanlage der Gemeinde bei 500.000 m .