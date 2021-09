Mit Anfang September gibt es in der Gemeinde eine neue Amtsleiterin. In Zukunft übernimmt Jutta Tillmann die Leitung des Inneren Dienstes der Gemeinde und trägt die Verantwortung für alle Bediensteten der Gemeinde. Sie löst damit Raimund Kindl ab, der diese Funktion seit September 1985 ausübt und damit ein Urgestein in der Gemeindeverwaltung bildet.

Kindl wird sich allerdings nicht sofort zurückziehen, sondern in den nächsten knapp zwei Jahren die neue Amtsleiterin noch begleiten und sich Schritt für Schritt in die Pension verabschieden. Mit Tillmann habe man sich eine Nachfolgerin für Kindl in der Gemeindeverwaltung geangelt, betont Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ).

Die ausgebildete Landschaftsplanerin arbeitete sechs Jahre in führender Position im Bau-, Umwelt- und Verkehrsamt in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Tillmann ist 49 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und wohnt in Vösendorf. Sie will sich „zunächst einmal in der Gemeinde einarbeiten“, erklärt Tillmann im Gespräch mit der NÖN. „Es war mir auch wichtig, eine Führungsposition anzunehmen, in der ich meine Kompetenzen einbringen kann“, ergänzt sie.