Tina Naderer (25) ist einer der Shooting-Stars der heimischen Pop-Szene. Ihr erster Song „Bleibst du bei mir“ war ein Riesenhit – und wurde selbst im größten Radio Österreichs, auf Ö3, rauf und runter gespielt. Im NÖN-Gespräch im Gasthaus ihrer Eltern erzählt sie über die Corona-Zeit, ihr Debüt-Album und nächste Pläne.

NÖN: Viele Künstler haben in der Corona-Krise sehr gelitten, Sie sind in der Zeit voll durchgestartet und haben einen Song nach dem anderen in die Charts gebracht.

Tina Naderer: Ja, mein erster Song ‚Bleibst du bei mir‘ ist sogar schon unter den Ö3 Greatest Hits zu finden. Aber sonst habe ich in der Corona-Krise viel Zeit für mich gehabt, neue Songs geschrieben. Für mich war das psychisch und kreativ sehr positiv. Und ich genieße es auch, zu Hause zu sein und die engsten Freunde zu treffen. Da bin ich die Tina.

Die Lieder auf Ihrem Debüt-Album „Ohne Filter“ haben Sie alle selbst geschrieben?

Naderer: Das Album ist extrem persönlich geworden. Es sind meine Geschichten, meine Ideen. Ich bin ein Teamplayer. Ich habe einen Text oder eine Melodie im Kopf, gehe ins Studio und frage, was machen wir damit.

Sie singen alle Ihre Lieder auf Deutsch. Bei Ihren ersten Auftritten vor etlichen Jahren waren Sie oft auch als Rock-Röhre sowie auf englisch zu hören. Wird es das wieder einmal geben?

Naderer: Ich schließe nicht aus, auch wieder einmal englisch zu singen. Und am Samstag beim Live-Konzert wird es schon sehr rockig auch werden. Das wird eine Überraschung für viele Zuhörer.

Apropos Fans: Wie gehen Sie mit Kommentaren in den Social Media um?

Naderer: Ich freue mich, dass meine Songs anerkannt werden. Ich bemühe mich auch, alle Anfragen selbst zu beantworten. Die Menschen nehmen sich ja auch Zeit, mir zu schreiben.

Es ist Ihr erstes Live-Konzert nach langer Zeit. Haben Sie Lampenfieber?

Naderer: Lampenfieber gehört dazu. Bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich immer extrem nervös. Ich glaube, man muss sich erst Sorgen machen, wenn man kein Lampenfieber mehr hat.

Gibt es schon weitere Pläne?

Naderer: Ich freue mich schon, auf Tour zu gehen. Ich möchte so viele Konzerte wie möglich spielen. Im Herbst wird es wieder einen neuen Song geben und für nächstes Jahr sind Termine in Deutschland geplant.

Könnten Sie sich auch vorstellen für Österreich beim Songcontest an den Start zu gehen?

Naderer: Ich wurde tatsächlich schon zweimal gefragt, ob ich an der Ausscheidung teilnehmen will. Aber das ist für mich derzeit kein Thema. Dafür müsste ich auf jeden Fall englisch singen, und ich glaube, ich bin dafür auch zu wenig durchgeknallt. Aber wer weiß, in zehn Jahren ist das vielleicht anders.