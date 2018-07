Zu laut: Streit um Christkindlmarkt .

Die Stimmung zwischen SP-Bürgermeister Roman Stachelberger und der Pfarre ist derzeit nicht gerade von Nächstenliebe geprägt. Grund dafür ist, dass der Pfarrgemeinderat in der Vorweihnachtszeit während der Heiligen Messe Ruhe am Kirchenplatz haben will.