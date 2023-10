„Fünf Sterne“ für Caffé Trieste in Schwechat

Mitten in der Coronapandemie, im September 2021, eröffnete Martin Fendek sein italienisches Café mit Edelkaffee-Shop in der Wiener Straße. „Schön langsam kommen immer mehr Gäste in mein Lokal“, freut sich der gelernte Koch und Kellner. Er bietet Vienna-, Triester- und Florenzer-Frühstück von 8 Uhr bis 12 Uhr. „Das Frühstück kommt sehr gut an, aber es gibt auch viele Schwechaterinnen und Schwechater die am Nachmittag ihren italienischen Espresso hier trinken“, so der Kaffeehausbesitzer. Geöffnet hat er unter der Woche von 8 bis 18 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr.

Seinen bisherigen Besucherinnen und Besuchern war der italienische Coffee-Shop in Schwechat auf jeden Fall eine 5-Sterne Kundenbewertung auf Google wert. „Unser Kaffee stammt von ausgewählten Anbaugebieten in Mittel- und Südamerika sowie Zentralafrika und wird ausschließlich in Italien geröstet“ verrät Fendek. Er ist Sohn eines italienischen Vaters und einer slowakischen Mutter und bekam den feinen Geschmack schon in die Wiege gelegt. Auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff und bei Figlmüller in Wien lernte der Koch und Kellner, wie wichtig Qualität bei jedem Lebensmittel ist.

Sein Caffé Trieste soll genau das sein, „klein und fein“. Ab Ende November geht Fendek mit seinem Edelkaffee-Shop auch online (https://caffe-trieste.at/). „Ich suche noch eine oder einen Barista für mein Lokal“, so der Kaffeekünstler. Diese Person sollte, laut Fendek, ein Gefühl dafür haben, wie man das Kaffeemahlwerk justiert, wie man Milch perfekt schäumt und wie man mit Gästen umgeht. „Meine kleine Tochter Lena hat das Talent dafür“, lacht der Kaffeehausbesitzer. Doch das Mädchen ist erst 12 Jahre alt und Papa muss noch etwas warten, bis er auf ihre Hilfe zählen kann.