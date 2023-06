Jüdischer Arzt von Fischamender Stadtführung geehrt

Das Fischamender Rathaus beherbergte in den Jahren 1947 bis 1963 die Praxis von Richard Winter im ersten Stock. Schon zuvor praktizierte er als Arzt in der Fischastadt bis er 1938 im Zuge des Anschlusses von Österreich an das Dritte Reich nach Kasachstan flüchtete. Auf Initiative der Liste Schuh wurde dem 1977 Verstorbenen eine Ehrentafel zuteil.

„Anfangs war ein Stolperstein im Gespräch, nach Rücksprache mit Thomas Ram haben wir uns aufeine Ehrentafel am Eingang seiner früheren Praxis geeinigt“, erklärt Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) und führt fort: „Er war ein fantastischer Arzt und seine Rückkehr muss man ihm hoch anrechnen. Die ältere Generation ist sich dessen bewusst und die Tafel soll die jüngere daran erinnern“.

Verprügelt, verraten, verjagt

Bis zu seiner Flucht sah sich Winter jahrelang öffentlicher Gewalt ausgesetzt. „Sogar seine damalige Lebensgefährtin, eine Lehrerin, bespuckte ihn in aller Öffentlichkeit“, erklärt Stadthistoriker Adalbert Melichar. Als weiteres Beispiel nannte er die „Fischamender Kristallnacht“, in welcher auch das große Kaufhaus der Familie Stern am Hauptplatz verwüstet und geplündert wurde.

Die Ehrentafel am Eingang des Rathauses im Detail. Foto: Stadtgemeinde Fischamend

„In dieser Nacht wurde er von mehreren Maskierten schlimm verprügelt. Winter hat dabei einem seiner Peiniger gesagt, er müsse sich nicht vermummen, da er dessen Körper als sein Arzt ohnehin erkenne“, so Melichar. Umso kühner erscheint in diesem Kontext die Rückkehr des vertriebenen Juden in der Nachkriegszeit.

Die Gesundheit seiner Peiniger weiterhin gepflegt

Ab 1947 nahm Richard Winter seine Tätigkeit als Arzt wieder auf, wobei er auch jene behandelte, die ihn Jahre zuvor entmenschlichten. „In dieser Zeit war der Judenhass immer noch weit verbreitet und viele sprachen sich gegen den Zurückgekehrten aus“, sagt Melichar.

Daraufhin habe sich eine Art Gemeindekommission aus Vertretern aller staatstragenden Parteien gebildet, welche sich hinter Winter stellte und ihn ganz offiziell in Fischamend willkommen hieß. In den Folgejahren konnte sich Winter erneut einen ansehnlichen Ruf als Arzt sowie als Mensch erarbeiten. Über die Motive seiner Rückkehr habe der Hausarzt nie gesprochen.