Älteste Moosbrunnerin feierte ihren 100. Geburtstag

Erst vor wenigen Monaten übersiedelte Leopoldine „Poldi“ Kaym von Moosbrunn ins Alten- und Pflegeheim nach Laxenburg. Im Haus Elisabeth der Kreuzschwestern fühlt sich die ehemalige Bäckerei-Besitzerin und Landwirtin wohl. Viele Jahre war sie zudem im Gesangverein und der Pfarre aktiv. Am Montag, 14. August durfte sie in ihrem neuen Zuhause jedoch zahlreiche Besucher in Empfang nehmen - kein Wunder, feierte Kaym doch ihren 100. Geburtstag.

Sie ist nach 1980 und Herrn Stadlmann sowie 2006 mit Frau Staudenherz erst die dritte Moosbrunnerin, die ein derart hohes Alter erreicht. Neben Familienangehörigen wie ihrer Schwester Maria Schiefer sowie den Nichten Elisabeth Karpf und Andrea Wiesinger stellte sich auch Vertreter von Gemeinde, Pfarre sowie Musik- und Gesangverein als Gratulanten ein.

Letztere stellten sich mit einem musikalischen Geburtstagsgruß in Laxenburg ein. Den allgemeinen Tenor brachte Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) auf den Punkt: „Ein Hoch auf unsere älteste Moosbrunnerin.“