Überraschte Chorleiterin nach Konzert in Moosbrunn

Beachtliche 444 Aufführungen absolvierte der Moosbrunner Gesangvereins in der Ära von Ilse Storfer-Schmied. Dazu kommen noch unzählige Proben. Kein Wunder, zeigt sich die Himbergerin doch seit mittlerweile 25 Jahren für die musikalische Leitung verantwortlich. Dieses langjährige Engagement musste gewürdigt werden, entschieden Obmann Herbert Stefl und Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP). Den idealen Rahmen dafür bot das Chorkonzert vor wenigen Tagen im Festsaal der Gemeinde.

Denn aus Stefls Abschiedsworten am Ende des Konzerts wurde kurzerhand ein Dankeschön für das leidenschaftliche Engagement der Chorleiterin. Zudem stellt sich Ortschef Paul Frühling mit einer Dankesurkunde für das langjährige Wirken und einem Blumenstrauß für Storfer-Schmied ein. Einen Liederwunsch hatte die sichtlich gerührte Himbergerin natürlich auch offen: So stimmte der Chor abschließend „A Liadl für di“ an.

Der Moosbrunner Gesangverein mit Chorleiterin Ilse Storfer-Schmied. Foto: privat

Das Konzert selbst war unter dem Motto „Viva la musica“, spricht „es lebe die Musik“, gestanden. Mit eben diesem Lied wurde der Auftritt im Festsaal auch eröffnet. Danach wurde den Zuhörern Lieder aus der Renaissance sowie zwei von Alexander Blechinger vertonte Gedichte der Chorleiterin präsentiert. „Zwischen den Chorblöcken spielte das Instrumentalduo Ingrid Beneder an der Altflöte und Arnulf Kohlweis an der Gitarre, beide Sänger im Verein, gekonnt und virtuos Stücke unter anderem von Wolfang Amadeus Mozart“, berichtet Ilse Storfer-Schmied.

Nach der Pause folgten im zweiten Teil des Konzerts neben Volksliedern auch zwei bekannte Songs aus den 1970er-Jahren mit Klavierbegleitung sowie eine Volksweise aus Salzburg und aus Bolivien durch das Flöten- Gitarren-Duo Ingrid Beneder und Arnulf Kohlweis.