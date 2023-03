Ein Medizinalrat und drei Ehrenzeichen-Träger aus der Region Schwechat

Ein vollbesetzter Landtagssaal ganz ohne politische Debatten - dieses Szenario bot sich im Rahmen der Verleihung von Ehrenzeichen an engagierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) durfte dabei auch drei verdienten Persönlichkeiten aus der Region Schwechat ein symbolisches Dankeschön überreichen.

So durfte sich der Zwölfaxinger Franz Hoheneder, der in Rannersdorf jahrzehntelang eine praktische Ordination führte, über die Verleihung des Berufstitels „Medizinalrat“ freuen. Darüber hinaus wurde der frühere ÖVP-Gemeinderat Peter Preßlaber aus Lanzendorf mit der „Goldenen Ehrenmedaille“ geehrt. Das Goldene Ehrenzeichen in Gold erhielten darüber hinaus der Ebergassinger Johann Sperber, ehemaliger Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Baden-Mödling, und der Moosbrunner Roman Pinter, pensionierter Direktor der Musikschule Vösendorf (Bez. Mödling).

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.