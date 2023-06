Der Kindergarten Maria Lanzendorf war Ziel von Einbrechern

Zum wiederholten Mal ist der Kindergarten von Maria Lanzendorf Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht auf Mittwoch (21. Juni) hat/haben sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und hat/haben sich – laut Aussagen von Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) – zielgerichtet auf die Suche nach Bargeld gemacht. Die erbeutete Summe, unter anderem für die Pflanzung eines Baumes gesammeltes Geld, beträgt knapp unter 1000 Euro. Beim gewaltsamen Eindringen ins Gebäude ist an Türen und Fenstern auch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

Dieser jüngste Vorfall hatte auch direkten Einfluss auf die Gemeinderatssitzung, die wenige Stunden nach dem Vorfall am Mittwochabend im Gemeindesaal stattgefunden hat. In einem Dringlichkeitsantrag haben die Politikerinnen und Politiker aller Parteien einstimmig die Anschaffung und rasche Installation eines rund 4400 Euro teuren Alarmsystems für den Kindergarten beschlossen.

Diese Anschaffung erfolgt auch aus ganz pragmatischen Überlegungen. Da der Maria Lanzendorfer Kindergarten in der Vergangenheit bereits mehrfach von Einbrechern heimgesucht worden ist habe laut Bürgermeister Wolf die Gefahr bestanden, dass der Versicherungsschutz für dieses Gebäude erlöschen könnte. Ein in den Augen von Versicherungsgesellschaften zuwenig geschütztes Gebäude könnte wegen des zu hohen Risikos aus der Versicherung ausgeschlossen werden. Um diesem Risiko entgegenwirken zu können wird das Kindergartengebäude nun mit einer Alarmanlage besser gesichert.