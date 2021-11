Einbrecher richten beim SC Maria Lanzendorf großen Sachschaden an

Am Mittwochabend (10. November) der Jubel über den 2:1-Sieg gegen Berg und den Ausbau der Tabellenführung in der 1. Klasse Ost. Am Donnerstagvormittag (11. November) dann der große Ärger: am Vereinshaus sind die meisten Türen mit Gewalt aufgebrochen und aus den Innenräumen des Gebäudes diverse Gegenstände entwendet worden.

"Am Mittwochabend, etwa gegen 23 Uhr, hat der letzte Helfer nach dem Spiel den Sportplatz verlassen. Am Donnerstag vor 8 Uhr in der Früh haben wir den Einbruch bemerkt. Irgendwann in dieser Zeit muss es passiert sein", sagt SC-Obmann Gregor Lodner auf Nachfrage der NÖN. Der Ärger über den beim Einbruch entstandenen Sachschaden ist groß. Zum einen wurden diverse Türen bei der gewaltsamen Öffnung derart beschädigt, dass diese kaum mehr instandgesetzt werden können. Von den Tätern verschont geblieben ist das Gebäude der Tennis-Abteilung.

Bargeld sei beim nächtlichen Einbruch keines entwendet worden, sagt Lodner. Die Aufzählung der gestohlenen Gegenstände aber lässt doch einige Fragen offen. "Die Kaffeemaschine ist ebenso weg wie ein Computer, diverse Trainingsutensilien, Süßigkeiten, sämtliche Käsekrainer, viele Getränke und noch andere Dinge", sagte Lodner, der zuhanden der Polizei eine Zusammenstellung der entwendeten Dinge erstellen muss. "Das ist nun, wenn ich mich richtig erinnere, bereits das achte Mal in den letzten etwa 15 Jahren, dass im Gebäude des Sportvereins eingebrochen worden ist. Wir werden uns künftig mit einer Videoüberwachung absichern müssen", so der SC-Obmann.

Parallelen bestehen zum Einbruch in die Kantine des SC Lanzendorf, der sich in der Nacht vom 6. auf den 7. September dieses Jahres ereignet hatte (die NÖN berichtete). Auch dort wurden Lebensmittel, Zigaretten, Getränke und ... ein Rasenmäher gestohlen.

Laut Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich seien die Ermittlungen aufgenommen worden. Hinweise bezüglich des Einbruchs in Maria Lanzendorf nimmt die Polizeiinspektion Leopoldsdorf ( Telefonnummer 059133 3229-100) entgegen.