Buntes Programm bei Schwechater Bummelabend

Der Verein „Wirtschaftsplattform“ lud am 6. Oktober zum Bummelabend in Schwechat ein. Weltladen und Henry Laden organisierten dafür eine gemeinsame Modenschau in der Franz Schubert Straße, Brigitte Krenn moderierte die Show. Auch die Boutique „Mo Line“ zeigte vor ihrem Geschäft Herbsttrends am Laufsteg.

Am Hauptplatz bot eine „Blaulichtpräsentation“ von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei spannende Einblicke, in der Stadt-Apotheke rührten und mischten Kinder duftende Salben und Danuta und Peter Mandelik öffnete zum ersten Mal die Türen ihrer Enoteca Carnuntum.

"Persönlicher Kontakt ist wichtig"

Wirtschaftsplattform-Vorstandsmitglied Albert Schaller und Schwechats Wirtschaftskammer-Außenstellenobmann Fritz Blasnek zeigten sich sichtlich beeindruckt. „Dies ist ein lebendes Beispiel dafür, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Kunden ist und wie die von der WKNÖ initiierte Kampagne #ichkauflokal erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann“, freut sich Blasnek.

Seit dem Start der branchenübergreifenden Regionalitätskampagne haben sich bereits über 1.400 NÖ Unternehmen aus ganz Niederösterreich als Partner der Kampagne registriert. Infos unter www.ich-kauf-lokal.at.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.