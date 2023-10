Herbstlicher Bummelabend in Schwechat

Vollbild

Johanna bemalte mit Hilfe ihrer Mama Veronika Ullmann einen kleinen Blumentopf am Bastelstand der Stadtgemeinde. Grüffelo, der Mutmacher für Kinder, besuchte wieder einmal Kinder in der Buchhandlung Strini - hier mit Claudia Rupp im Bild. Großer Andrang herrschte bei Buchhandlung Strini am Hauptplatz. War doch Grüffelo in Lebensgröße auf Besuch beim Bummelabend. Elisabeth Strini, Obfrau der Wirtschaftsplattform Schwechat), mit Maximilian Puhane, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuehrwehr Schwechat bei den Schauübungen am Hauptplatz. Steiger am Hauptplatz beim Bummelabend. Die Feuerwehrjugend Rannersdorf zeigt anhand einer simulierten Bergung, was sie schon gelernt haben. Die Feuerwehrjugend Rannersdorf zeigt anhand einer simulierten Bergung, was sie schon gelernt haben. Die Schwechater Blaulichtorganisationen präsentieren sich am Hauptplatz. Herta Anderl und Josef Fenzl vom Roten Kreuz Schwechat betreuten den Infostand in der Franz Schubert Straße am Bummelabend. Für die Modenschau des Schwechater Weltladens präsentierte Herta Gutschka Herbstkleidung. Weldladen-Geschäftsführerin Brigitte Krenn mit den ehrenamtlichen Helferinnen: Anni Matzinger, Michaela Szwajor, Lotte Liebenauer und Herta Gutschka. Im Pfarrheim und im Hof am Hauptplatz veranstaltete die Pfarre Schwechat einen Flohmarkt. Laura Rollbach und Katharina Hinterberger wurden fündig. Lina war ganz begeistert vom Comigo- Mehl-Spielkasten in der Franz Schubert Straße. Sophie, Alma, Frida und Anastasia hatten Spaß an den Schmink- und Spielaktionen für den Stempelpass beim Bummelabend. Kinderschinken und Infostation bei der Immobilienwelt Leiner in der Franz Schubert Straße. Schwechats Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Mario Freiberger plauderte mit Peter Mandelik vor der Enoteca Carnuntum. Nicole Barsnyai begleitete ihren Sohn Elias-Joel zu allen Stationen für den Bummel-Kinderpass. Vor der neuen Empfangshalle der Immobilienfirma Leiner gratulierten Paul Hanifl, Sonja Pekarek und Andrea Ottahal, Friederike Ottahal zu ihrem 85. Geburtstag. Renate Gembinsky betreute den Flohmarktstand im Pfarrraum Schwechat. Sonja Hörweg und Anni Baumer-Patek verkauften im Pfarrhof am Hauptplatz Flohmarktware.

