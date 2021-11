Immer Ärger am Parkplatz

Der Parkplatz des Einkaufszentrums sorgt immer wieder für Beschwerden. Vor allem die Überwachungsfirma „Park & Control“ sieht sich des öfteren Kritik von Parkplatznutzer ausgesetzt. So auch im Fall einer Reisenbergerin, die wegen einer Bankangelegenheit und ein paar Besorgungen nach Schwechat fuhr. Am Parkautomaten löste sie ein Ticket, legte es hinter die Windschutzscheibe und schloss die Tür.

Doch dabei dürfte der Bon heruntergeweht worden sein. Die Folge: 40 Euro Strafe. Nach einer Stunde kam sie zurück zum Auto, sah den Strafzettel und urgierte sofort beim Parksheriff. Der nahm die Beschwerde auf, die Pönale zahlte die dreifache Mutter nicht. Zudem schrieb sie ein Beschwerdemail an „Park & Control“.

Inkassobrief flatterte ins Haus

Knapp einen Monat nach dem Vorfall flatterte dann ein Inkassobrief ins Haus, nun sollte sie knapp 118 Euro zahlen. „Mein Fall wird derzeit von meiner Rechtsschutzversicherung geprüft“, berichtet die Reisenbergerin. Sie sieht nicht ein, warum sie trotz – gültigem – Parkticket zahlen soll und spricht von „Abzocke“. Ein Kulanz-Angebot in Höhe von 20 Euro schlug sie aus. „Ich habe das Recht, dort zwei Stunden gratis zu parken“, untermauert die Frau und betont, dass ein Parksheriff hätte bemerkt haben müssen, dass sie den Parkplatz erst kurze Zeit nütze.

Bei „Park & Control“ sieht man das naturgemäß anders, von „Abzocke“ können keine Rede sein. Auf NÖN-Anfrage verweist Geschäftsführer Stefan Sadleder auf den vom Eigentümer gestellten Auftrag, die Parkordnung zu kontrollieren. Allerdings komme es „regelmäßig vor, dass Kfz-Lenker die Parkräume unserer Auftraggeber missbräuchlich verwenden.“

Um die Rechtmäßigkeit des Parkens kontrollieren zu können, müsse daher das Ticket „gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe“ gelegt werden. Darauf wird dezidiert am Hinweisschild bei der Einfahrt, wie auch am Automaten hingewiesen. Dass der Parkschein auch dort liege, das fällt laut Sadleder „in die Sphäre des Kunden.“ Er hält auch fest, dass die „Kosten der Kontrolle mehrheitlich von jenen zu tragen sind, die gegen die vorgegebenen Regeln verstoße“. Der Großteil der Kunden halte sich auch an die Vorgaben.