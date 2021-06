Von einem Exodus zu sprechen, wäre wohl übertrieben. Aber schmerzhaft sind die Abgänge für das Einkaufszentrum jedoch allemal. Nach dem Schuhhändler Delka, der bereits mit Ende März zugesperrt hat, steht nun der nächste Abgang fest.

Wie die NÖN erfuhr, wird die frequenzbringende Libro-Filiale mit Ende Oktober geschlossen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu aber weder von der Libro-Mutter „MTH Retail Group“ noch vom Centermanagement des Einkaufszentrums. „MTH“-Vorstand Michael Kremser betont auf NÖN-Anfrage, dass er „noch nicht sagen“ könne, ob für den Standort in Schwechat etwas geplant sei. Aber: Das Filialnetz werde im Hinblick darauf laufend geprüft, „ob sich die lokalen Einkaufspräferenzen der Kund*innen – beispielsweise auf Grund der Stadtentwicklung oder dem Hinzukommen neuer Handelsagglomerationen – verändern.“

Optimierter Mietermix als Ziel

Centermanagerin Danijela Duric von Firma „Krocon“ bestätigt gegenüber der NÖN lediglich, dass es „im Moment einige Umstrukturierungsmaßnahmen“ gibt. Eine gewisse Fluktuation sei im Handel normal, Shopkonzept würden sich ständig wandeln. „Hier heißt es immer am Ball bleiben“, bemüht sie eine Sportfloskel. Generell wolle man die Anforderungen der Handelspartner als auch der Kunden erfüllen. Ziel sei ein optimierter Mietermix.

Diesbezüglich stellt sie mit Jahresende einen neuen Mieter in Aussicht. Welche Firma einziehen wird, sagt Duric aber nicht. Nur so viel: Es soll sich um einen Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs handeln, der gleich mehrere zusammenhängende Lokale übernehmen will. Andere Geschäfte sollen dafür umsiedeln, Portale erneuert werden. „Es werden also einige Investitionen und Bemühungen seitens des Eigentümers unternommen“, betont die Centermanagerin.